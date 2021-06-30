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رئيس هيئة الأركان يرأس إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو القعدة / 1442 هـ      30 يونيو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

رأس رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي -عبر الاتصال المرئي-. إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع،. بحضور قادة أفرع القوات المسلحة، وقائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بالوزارة والجهات المعنية بالوزارة،. والمدير العام للإدارة العامة للخدمات الصحية بالوزارة.
وناقش الإيجاز الأرقام العالية والمميزة لتحصين منسوبي الوزارة بلقاح (COVID-19) والخطط والمبادرات، التي سيتم تنفيذها.
وبُحثت أهمية مضاعفة الجهود من خلال التوصيات التي أطلقتها خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع للاستمرار في تحصين منسوبي الوزارة.
يذكر أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عددًا من التوصيات والقرارات.

ibrahim

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