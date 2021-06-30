تتواصل الإنجازات في هذا العهد الميمون، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمين، الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، وفي إطار رؤية المملكة الطموحة التي تستهدف الإنسان أولاً وتفتح أمامه أبواباً واسعة للإبداع والابتكار، فكان نتاج ذلك إنجازات مبهرة محلياً وإقليمياً ودولياً ، مجسدة التواصل والإسهام الحضاري والمشاركة الفاعلة للمملكة في سياق التطور العالمي المتسارع بعناوينه الرقمية التي تشكل ملامح عصر جديد.

ويأتي حصول المملكة على المرتبة الثانية من بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني نتيجة لما يحظى به من دعم القيادة الحكيمة، وصولاً إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق عبر مرجعية متخصصة، وإصدار السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة به، ومتابعة الالتزام بها، وبناء القدرات والكفاءات وتطوير مؤشرات قياس الأداء ذات الصلة.

ومن الخطوات المهمة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ومبادرتي ولي العهد لحماية الأطفال في العالم السيبراني ولتمكين المرأة في هذا المجال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا التعاون مع الدول والمنظمات الدولية ، وغيرها من المبادرات والإنجازات النوعية ، لتتبوأ المملكة مركزها المستحق في كافة المجالات ذات النفع على البشرية جمعاء.