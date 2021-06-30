أخبار موجزة

أمير تبوك يستعرض موضوعات المنطقة

تبوك- البلاد

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس الأول, رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك. وتناول سموه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

اتفاقية للتوعية بأضرار المخدرات

بريدة- البلاد

شهد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة أمس, توقيع اتفاقية شراكة بين مكافحة المخدرات بمنطقة القصيم, وبين الجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم “سموم” لتعزيز مجالات التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان. ووقع الاتفاقية من طرف المكافحة مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء الدكتور مهنا المهنا, ومن طرف جمعية سموم نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عياد الدلبحي, وتهدف الاتفاقية لتعزيز البرامج التوعوية والوقائية من أضرار المخدرات وإقامة المعارض في كافة أنحاء المنطقة.

تسليم وحدات سكنية بالجوف

سكاكا-واس

سلّم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، 24 وحدة سكنية لمستفيدي مشروع مأوى للإسكان التنموي بمنطقة الجوف، بمساهمة من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان، وقامت جمعية مأوى ببنائها وتنفيذها.جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس، المدير التنفيذي لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية المهندس محمد بن عدنان السمان والعديد من شركاء النجاح بالجمعية.

المفتي العام يلتقي رئيس «واس»

الرياض-واس

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بمكتبه في مقر الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث العلمية، أمس، رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف فهد بن حسن آل عقران. ورحب سماحته به والوفد المرافق له، راجياً لهم التوفيق في تقديم الرسالة الإعلامية التي تبين محاسن الدين الإسلامي ووسطيته، وتسهم في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، وتبرز الدور الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، والأعمال الإنسانية الجليلة التي تقدمها في أنحاء المعمورة، وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

كما التقى نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء المستشار بالرئاسة الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، بمكتبه، رئيس واس فهد آل عقران.