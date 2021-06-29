ملتقى الموسيقى يرسو في فنون جدة

‏جدة – ياسر بن يوسف

بمناسبة اليوم العالمي للموسيقي، احتضنت جدران الجمعية السعودية للثقافة والفنون بجدة ملتقى الموسيقي بشعار “الموسيقي لغة الشعوب”، والذي يجمع من خلاله بين الموسيقى والفن التشكيلي في تشكيلة جميلة.

الملتقي الذي افتتح موخرا يستمر لمدة 10 أيام ويشتمل على معرض فني للتشكيلي منصور المطيري وندوات وليالي موسيقية، بمشاركة عازفون المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا والبرتغال والفلبين ومصر وسوريا وهي تجسد الدور الريادي للملكة وحضارتها العريقة.

وقال محمد آل صبيح، مدير الجمعية بجدة بأن الموسيقي بلا شك هي لغة عالمية تخاطب الانسانية ولغة تواصل بين شعوب العالم ومن هذ المنطلق قال ” عملنا علي هذا الملتقي ليحمل رسالة ويواكب رؤية 2030 بالنهوض بالانسان السعودي في مختلف المجالات والسعودية تعتبررائدة في مجال الموسيقي وتتربع علي عرش الاغنية الخليجية.”

وأشار آل الصبيح بجانب المحاور الرئيسية للملتقي،الجمعية الملتقي اضافت معرض رائع ” همس الحديد ” والذي استطاع من خلاله تجسيد المجسمات الالات الموسيقية وكذلك لوحات تشكيلية رصدت أهم اعمال نخبة من أشهر الفنانين السعوديين في مجال الموسيقي والشعر والتلحين.

واضاف قائلاً: استطاع الفنان القدير منصور المطيري ان يطوع الحديد بصلابته وان يجعله يتحدث بلغة الموسيقي وبالفعل اعمال اكثر من رائعة يقدمها لنا في هذا الملتقي.” وبهذة المناسبة عبر الفنان منصور المطيري عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الملتقي وقال ان فكرة المعرض كانت قائمة علي الاعمال الزيتية ولكن فجأة طرأت فكرة عمل المجسمات للآلات الموسيقية بجانب اللوحات المعلقة لعمالقة الموسيقي في السعودية.

وتجسد الأعمال الفنية الاثنان والأربعون من اللوحات والمجسمات صورا مختلفة مستوحاة من الموسيقى قام الفنان منصور بتجسيدها على المجسمات ولوحاته وتحمل كل مجموعة منها سمة معينة تتناسب مع نوع الموسيقى الحية المقدمة في ذلك الركن بشكل يدمج الزائر في عمق اللوحات ويمنحه إحساسا فريدا من نوعه. ويري الفنان منصور انه يسعى لمشروع وطني ضخم وان هذا المعرض نواة لمتحف قادم يمزج بين الفن الموسيقي والفن التشكيلي، وقال ” اتمني ان تصل رسالتي ويصبح مشروعا وطنيا ضخما لابراز دور المملكة الثقافي والفني من خلال هذة المجسمات واللوحات التشكيلية”.