مساعد وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية الدرجة الثانية

عقد مساعد سمو وزير الرياضة، عبدالإله بن سعد الدلاك أمس الاثنين اجتماعًا مع رؤساء أندية دوري الدرجة الثانية بالقاعة الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

في مستهل الاجتماع، رحب الدلاك بالجميع، مقدماً شكره للأندية، على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية وطوال منافسات الموسم الماضي، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في المرحلة المقبلة.