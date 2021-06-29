ريال مدريد يحرز رقمًا قياسيًا في منصّة “انستغرام”!

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني أول مؤسسة رياضية في العالم تصل إلى 100 مليون متابع عبر منصّة التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

ونشر النادي الملكي بيانًا رسميًا عبر موقعه على شبكة الإنترنت اليوم الثلاثاء، قال خلاله: “يؤكد هذا الإنجاز الجديد عالمية نادينا”.

يضيف: ” ويؤكد النمو المستمر لشعبيته وتفاني الملايين من المتابعين في جميع القارات، الذين نشكرهم دائماً على ولائهم ومحبتهم”.

يختتم: “يواصل ريال مدريد العمل المستمر على إكمال التحول الرقمي الذي سيتيح لنا نقل قيم النادي إلى جميع المشجعين، بفضل استراتيجية التفاعل والمحتوى والمنتجات التي تعتبر ضرورية لمواصلة ريادة بيئة رقمية تنافسية”.

ريادة ريال مدريد في منصّة انستغرام ليست احتكارية بحتة، إذ يلاحقه الغريم برشلونة في المركز الثاني بواقع 98 مليون متابع.

ريال مدريد بجانب أنه أول مؤسسة رياضية تتجاوز 100 مليون متابع عبر منصّة انستغرام في العالم، فإنه كذلك يحتل الترتيب الثالث بصفة عامة من بين كل المؤسسات الموجودة عبر المنصّة العالمية في مختلف المجالات.

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