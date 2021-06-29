حملة لتوطين تطبيقات التوصيل

الرياض ـ البلاد

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وتطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات، اليوم حملة توطين تطبيقات التوصيل. وتهدف الحملة إلى تحفيز المواطنين على الانضمام إلى سوق تطبيقات التوصيل في المملكة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين السعوديين لاستثمار الطلب المتزايد على الخدمة وتنويع مصادر الدخل. وأوضحت الهيئة أن الحملة تأتي ضمن الجهود الشاملة في تطوير خدمات تطبيقات التوصيل، ودعم شباب الوطن وتشجيعهم للاستفادة من مفهوم “الاقتصاد التشاركي” الذي تتبعه الهيئة في تنظيم خدمات تطبيقات التوصيل من خلال تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في العمليات التشغيلية للقطاع الذي يتسم بالحيوية والتنافسية العالية؛ حيث تشير الإحصاءات إلى بلوغ إجمالي الطلبات خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 28 مليون طلب.