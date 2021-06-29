حساب المواطن يحصد شهادة الأيزو

الرياض ـ البلاد

حصل برنامج حساب المواطن على شهادة الأيزو 2013: 27001 ISO لنظام إدارة حماية المعلومات المعتمد من قبل حلول الإدارة الخطية (LMS) والمعتمدة من خدمات الاعتماد الدولي (IAS)ويعتبر هذا الاعتماد معيار معترف به دوليًا يضمن تلبية احتياجات المستفيدين من خلال نظام فعال لإدارة وحماية المعلومات الخاصة بهم من خلال ضمان جودة التعامل مع البيانات. وقال مدير عام البرنامج وليد الأسمري: إن منح البرنامج هذه الشهادة تقديراً لدوره في الحفاظ على خصوصية بيانات المستفيدين ومنع الوصول لها للأشخاص الغير مصرح لهم عن طريق منح الصلاحيات للموظفين بشكل مقنن وخاضع للسياسات الدولية، إلى جانب إتاحة الوصول للبيانات بالشكل الآمن عند خدمة المستفيدين مما ينعكس على ثقتهم.