الرياضة

بعد تألقه في كأس أوروبا.. سبينازولا على أجندة برشلونة!

محمد ابو الوفاaccess_time20 / ذو القعدة / 1442 هـ      29 يونيو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
سبينازولا على أجندة برشلونة

وجّه إداريو نادي برشلونة الإسباني بوصلتهم إلى الدولي الإيطالي ليوناردو سبينازولا المشارك مع منتخب بلاده حاليًا في يورو 2020.

 

الظهير الأيسر البالغ من العمر 28 عامًا، أظهر مستويات ملفتة رفقة إيطاليا وحاز على جائزة رجل المباراة مرتين من أصل 4 مباريات.

 

 

ينشط سبينازولا مع نادي روما الإيطالي وكان قد انتقل إليه صيفية 2019 قادمًا من يوفنتوس في صفقة بلغت نحو 30 مليون يورو.

 

وسجّل اللاعب هدفين إضافة إلى تقديمه 8 تمريرات حاسمة مع روما الموسم الماضي في مختلف البطولات عبر 39 مباراة.

 

الآن، يتوهج نجم سبينازولا مع المنتخب الإيطالي في كأس أوروبا بعد أن تسيّد الجهة اليسرى بنجاح في المباريات الأربع.

 

 

صنع النجم اليساري هدفًا أمام النمسا بمباراة ثمن النهائي، والتي امتدت إلى الأشواط الإضافية وشهدت فوز الطليان 2-1.

 

بدوره يريد برشلونة تعزيز يسار الدفاع عبر التعاقد مع سبينازولا الذي أعدّه الخبراء أفضل ظهير في كأس أمم أوروبا إلى الآن.

 

ويقول خبير الانتقالات في الكرة الإيطالية وصحفي شبكة “سكاي سبورتس” جيانلوكا دي مارزيو، إن برشلونة جاد في المفاوضات.

 

من المفترض -بحسب دي مارزيو-  أن يقدّم النادي الكاتالوني عرضًا لا يقل عن 25 مليون يورو إذا ما أراد التعاقد مع سبينازولا.

 

يلقى اللاعب اهتمامًا بالغًا كذلك من طرف ريال مدريد ويوفنتوس -ناديه السابق- وأيضًا بعض الأندية الإنجليزية المرموقة.

 

 

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