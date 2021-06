بعد تألقه في كأس أوروبا.. سبينازولا على أجندة برشلونة!

وجّه إداريو نادي برشلونة الإسباني بوصلتهم إلى الدولي الإيطالي ليوناردو سبينازولا المشارك مع منتخب بلاده حاليًا في يورو 2020.

الظهير الأيسر البالغ من العمر 28 عامًا، أظهر مستويات ملفتة رفقة إيطاليا وحاز على جائزة رجل المباراة مرتين من أصل 4 مباريات.

ينشط سبينازولا مع نادي روما الإيطالي وكان قد انتقل إليه صيفية 2019 قادمًا من يوفنتوس في صفقة بلغت نحو 30 مليون يورو.

وسجّل اللاعب هدفين إضافة إلى تقديمه 8 تمريرات حاسمة مع روما الموسم الماضي في مختلف البطولات عبر 39 مباراة.

الآن، يتوهج نجم سبينازولا مع المنتخب الإيطالي في كأس أوروبا بعد أن تسيّد الجهة اليسرى بنجاح في المباريات الأربع.

⚡️ Electric in attack, brilliant at the back. Leonardo Spinazzola picks up his second Star of the Match trophy! 👏@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/AFjxRck4Bk

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021