بعد تألقه في كأس أوروبا.. سبينازولا على أجندة برشلونة!

وجّه إداريو نادي برشلونة الإسباني بوصلتهم إلى الدولي الإيطالي ليوناردو سبينازولا المشارك مع منتخب بلاده حاليًا في يورو 2020.

الظهير الأيسر البالغ من العمر 28 عامًا، أظهر مستويات ملفتة رفقة إيطاليا وحاز على جائزة رجل المباراة مرتين من أصل 4 مباريات.

Il rendimento di #Spinazzola a #Euro2020 non sta passando inosservato e diversi top club hanno chiesto informazionihttps://t.co/F5uTOyyBal — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 28, 2021

ينشط سبينازولا مع نادي روما الإيطالي وكان قد انتقل إليه صيفية 2019 قادمًا من يوفنتوس في صفقة بلغت نحو 30 مليون يورو.

وسجّل اللاعب هدفين إضافة إلى تقديمه 8 تمريرات حاسمة مع روما الموسم الماضي في مختلف البطولات عبر 39 مباراة.

الآن، يتوهج نجم سبينازولا مع المنتخب الإيطالي في كأس أوروبا بعد أن تسيّد الجهة اليسرى بنجاح في المباريات الأربع.

⚡️ Electric in attack, brilliant at the back. Leonardo Spinazzola picks up his second Star of the Match trophy! 👏@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/AFjxRck4Bk — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021

صنع النجم اليساري هدفًا أمام النمسا بمباراة ثمن النهائي، والتي امتدت إلى الأشواط الإضافية وشهدت فوز الطليان 2-1.

بدوره يريد برشلونة تعزيز يسار الدفاع عبر التعاقد مع سبينازولا الذي أعدّه الخبراء أفضل ظهير في كأس أمم أوروبا إلى الآن.

ويقول خبير الانتقالات في الكرة الإيطالية وصحفي شبكة “سكاي سبورتس” جيانلوكا دي مارزيو، إن برشلونة جاد في المفاوضات.

من المفترض -بحسب دي مارزيو- أن يقدّم النادي الكاتالوني عرضًا لا يقل عن 25 مليون يورو إذا ما أراد التعاقد مع سبينازولا.

يلقى اللاعب اهتمامًا بالغًا كذلك من طرف ريال مدريد ويوفنتوس -ناديه السابق- وأيضًا بعض الأندية الإنجليزية المرموقة.

Real Madrid, Barcelona, & PSG have all asked Roma about Spinazzola 🔵 📰 via Sky Italia pic.twitter.com/Xk4FEZ1KPK — Italian Football TV (@IFTVofficial) June 29, 2021

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