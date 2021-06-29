“انتخابات الأندية” تؤجل الجمعية العمومية وتعلن عن القائمة النهائية

الرياض – هاني البشر

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية عن تأجيل موعد عقد الجمعية العمومية للنادي والمقرر عقدها يوم الثلاثاء 19 ذي القعدة، إلى يوم الثلاثاء 17 ذي الحجة 1442هـ

وفتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ 18 ذي الحجة لمدة يوم واحد على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات وأعلنت عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة والناخبين الذي يمكنهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية التي ستعقد في 17 ذي الحجة.

في الوقت الذي ضمت في القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية 40 عضوًا؛ 12 منهم يملكون العضوية الذهبية و 28 لديهم العضوية العادية كما تم استبعاد كل من دكتور حبيب الربعان وأحمد خريدة وذلك لتوليهما مناصب في الاتحادات الرياضية وفقاً للمادة ( ٦ / ٤ ) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.