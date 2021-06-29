الرياضة

العدالة يتعاقد مع الحارس التونسي أشرف بن الهادي

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو القعدة / 1442 هـ      29 يونيو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام – حمودالزهراني

تعاقدت إدارة نادي العدالة مع الحارس التونسي أشرف بن الهادي كرير 30 سنة لموسم رياضي واحد. والذي سبق له تمثيل المنتخب التونسي وفريق ترجي جرجيس والنجم الساحلي،. وكان آخر مشوار له في الدوري التونسي الممتاز مع فريق الملتوي.

وجاء تعاقد النادي معه نظير بروزه في الدوري التونسي كذلك مع المنتخب التونسي،. حيث يعتبر من خيرة الحراس التونسيين في الفترة الحالية.

بدوره، أعرب كرير عن بالغ سعادته للانضمام إلى كتيبة فريق العدالة الكروي وتمثيله في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين الموسم الرياضي القادم، مؤكداً بأنه سيبذل كل ما في وسعه ويقدم المأمول منه مع الفريق وأن يساهم في تحقيق طموحات النادي.

ibrahim

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