الطائف ربيع دائم في كل المواسم

جدة ـ البلاد

أجواء ساحرة وشذى عطري يتسلق قمم الجبال، يفوح في الصحو والهطول، مدينة الطائف التي تعرف كيف تختصر مواسمها إلى ربيع دائم، وتجدد المفهوم للطبيعة الأخاذة التي تخطف النظر والقلب وتتركك أوقاتاً بين تأمل ودهشة، إنها الشاهقة بمرتفعاتها، الكثيفة بأشجارها، المنتعشة بنسماتها الباردة، وفي كل موطئ قدم منها تشعر أنك تتنزه بين قصيدة وأغنية، بين غيم وقوس مطر، وأنك تضبط ساعتك على توقيت الرحابة والجمال.

حين تكون في الطائف فأنت في مطل شاسع وساحر، يصل إليك عبق الورد الطائفي وأنت تصعد سلسلة الجبال الممتدة، تكتشف داخلك روح الحماسة والمغامرة، ويكبر فيك معنى التحدي والوصول، تشاهد المدينة بأكملها وتتلمس ملامحها التي تحكي عن تاريخها العريق كعروس للمصائف.

وفي كل لحظة تنطلق معها لخوض تجربة جديدة وتحدٍ مختلف، ستقطع المسافات وتحلق بين ضبابية الغيوم في جولة مع عربات التلفريك، وستأخذك الطرق الملتفة بانسيابية في مسارات تبعث الحيوية والحماس.

في الطائف .. الطبيعة تدهشك ، ومثلما تقطف لك في كل وقت تعيشه فيها لحظات سعيدة، فإنها تقطف لك من بساتينها الواقعة في أطراف المدينة الورد والفاكهة الجبلية، وتثمر في ذاكرتك أوقاتًا نضرة ومبهجة.