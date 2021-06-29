الرباع آل أحميد يتأهل لأولمبياد طوكيو

الدمام-حمودالزهراني

تأهل الرباع السعودي محمود آل أحميد للمشاركة في دورة طوكيو الألعاب الأولمبية، التي تنطلق منافسات رفع الأثقال بها في أواخر شهر يوليو المقبل.

جاء تأهل آل أحميد إلى الأولمبياد بعد تصدره لاعبي قارة آسيا في التصنيف والترتيب المعتمد بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال لمجموعة الرباعين المتنافسين في وزن 73 كجم، وخطف بها البطاقة المؤهلة لطوكيو، في إنجاز جديد للأثقال السعودية واستمرارًا لتواجدها في هذا المحفل العالمي والأولمبي الكبير.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي تهنئته للقيادة الرشيدة، ولسمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ بمناسبة تأهل آل أحميد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

فيما عبر الرباع محمود آل أحميد عن سعادته البالغة بعد إعلان التأهل بشكل رسمي والتواجد والمشاركة في تمثيل الوطن مع زملائه من بقية الألعاب المتأهلة في مثل هذا التجمع الأولمبي والذي يضم نخبة الرباعين على مستوى العالم.