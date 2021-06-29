“الحوار الوطني” يستعرض دور المتطوعين في تحقيق الرؤية

نظم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بمقره في الرياض، اليوم ورشة عمل بعنوان: “دور المتطوع في تحقيق رؤية المملكة 2030″،. وذلك للإسهام في تطوير العمل التطوعي ليكون عملا مؤسسيا مواكبا لرؤية المملكة 2030. التي نـصت عـلى أهمية غـرس ثـقافـة الـتطوع لـدى أفراد المجتمع، كونه أحد مظاهر تقدم الأمم وازدهارها.

وتأتي الورشة التي افتتحها إبراهيم بن زايد العسيري، نائب الأمين العام للمركز، بمشاركة 30 شاباً وفتاة،. استمراراً للأهمية الكبيرة التي يوليها المركز لتمكين ومشاركة الشباب واحتواء جهودهم وتنظيمها في العمل التطوعي،. باعتباره قيمة إنسانية نبيلة تعزّز ثقافة التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني،. بالإضافة إلى تعزيز إسهامات مؤسسات العمل التطوعي والمتطوعين في خدمة المجتمع،. والمساهمة في رفع عدد المتطوعين من 11 ألفا إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.