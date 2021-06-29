الحقباني لـ(البلاد): 183 شركة تعمل في موسم الحج

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

بلغ عدد شركات ومؤسسات حجاج الداخل العاملة في موسم حج هذا العام ١٨٣ شركة ومؤسسة.

أعلن ذلك لـ(البلاد) عبد الرحمن الحقباني رئيس المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل مضيفاً أن وزارة الحح والعمرة ابلغت المجلس بالأنظمة والتعليمات لعمل هذه الشركات والمؤسسات منها الاشتراطات الصحية وتسجيل المواطنين والمقيمين الراغبين في الحج وإتمام الحجوزات والسداد وإصدار تصاريح الحج.

وأوضح أن صيغة العمل المعتمدة لمشاركة شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل في أعمال الموسم هي: أن يخصص مخيم مستقل لها- أن تعمل الشركات والمؤسسات من خلال “تحالف مؤقت” مع إحدى شركات خدمة حجاج الداخل المستأجرة لأبراج شركة منى العقارية الستة أو مع من ترغب من الشركات والمؤسسات للعمل في مخيم واحد .

أما الضوابط المعتمدة لتشيكل التحالفات فهي إعطاء المؤسسات والشركات الفرصة في تكوين التحالفات بالتوافق بينها والاستفادة من خدمة الاستشارات القانونية التي سيوفرها المجلس التنسيقي- تعيين رئيس للتحالف ليكون مسؤولا امام الوزارة عن تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها مع الحجاج – المفاضلة بين التحالفات عند تخصيص المخيمات، وستعتمد الوزارة على أعلى درجة بين تقييم الشركات والمؤسسات المتحالفة (تقييم 1439هـ).

والباقات المعتمدة هي ضيافة مميزة (البرج) تبدأ من 16,65,50 ريالا- ضيافة مميزة (مخيمات) تبدأ من 14,381,50 ريالا- ضيافة (مخيمات) تبدأ من 12,113,95ريالا.

وأضاف أن أهم الضوابط الجديدة في باقات الخدمة تتمثل في أن برنامج نقل الحجاج المشمول في الباقة الأساسية يشمل النقل داخل مكة وبين المشاعر المقدسة فقط – سيتاح لمنشآت الحج عرض برامج نقل إضافية للحجاج في مسار ذهاب وعودة للقادمين من خارج مكة المكرمة – تحديد 4 مراكز لاستقبال الحجاج في مكة المكرمة- تقديم خدمة النقل الترددي من مشعر منى للمسجد الحرام والعودة – عدد الحجاج في الحافلة الواحدة 20 حاجاً, وتتكون مجموعة الفوج الواحد من 100 حاج, مع تعيين مشرف لكل مجموعة.