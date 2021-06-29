«الجوازات» 3 مزايا لهوية مقيم الرقمية

الرياض ـ البلاد

جددت المديرية العامة للجوازات أمس الاثنين، بمزايا هوية مقيم الرقمية المتاحة عبر تطبيق أبشر أفراد، مؤكِّدة أنها تسهم في تسهيل عملية التحقق من هوية حامليها في حال عدم حملهم أصل الهوية ، لافتة إلى أنه يمكن تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأوضحت الجوازات في وقت سابق أنه سيستفيد من الخدمة حاملو هوية مقيم سارية الصلاحية، ويمكن تفعيلها من خلال خمس خطوات: تحميل تطبيق «أبشر أفراد»، وتسجيل الدخول لحساب المستفيد في «أبشر أفراد»، واختيار «خدماتي»، ثم اختيار «تحميل هوية مقيم الرقمية»، وأخيرًا النقر على «تحميل هوية مقيم» أسفل الصفحة. وكانت وزارة الداخلية ممثلة في الأحوال المدنية، أطلقت مؤخرًا نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية عبر تطبيق «أبشر أفراد» بمسمى «الهوية الرقمية»؛ لتسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم البطاقة.