“الاستثمار” توقع مذكرة تفاهم مع “يانسن” لتعزيز قدرات الرعاية الصحية

وقعت وزارة الاستثمار أمس، مذكرة تفاهم مع شركة “يانسن”، إحدى شركات الصناعات الدوائية الرائدة التابعة لمجموعة “جونسون آند جونسون”،. بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح،. ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة،. ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف،. وعدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة. وتهدف المذكرة إلى تأسيس شراكة لتطوير مبادرات استراتيجية لتعزيز قدرات الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة،. بهدف تعزيز التطور المجتمعي والصحي والاقتصادي،. بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية “المملكة 2030”. وأكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن المملكة مستمرة في رحلة تطوير قطاع التقنية الحيوية والرعاية الصحية. الذي يتوقع أن يسهم بقوةٍ في النمو الاقتصادي. في المملكة وأن يكون قادراُ على المنافسة عالمياً. وقال :” إن المملكة تهدف لأن تكون منصة عالمية للشركات العاملة في قطاع الصحة وعلوم الحياة،. من خلال أربعة مسارات عمل تهدف إلى تقديم مبادرات لتعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع الصحي،. إضافة إلى استهدافها أن تكون مقراً رئيساً للشركات العاملة في القطاع، وسلاسل الإمداد المرتبطة به”،. مُشيراً إلى أن المملكة تُمثّل أكثر من 40% من سوق الصناعات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبين أن المملكة تهدف إلى تعزيز وتوسعة النشاطات البحثية في القطاع الدوائي، بدءً باختراع الأدوية، ووصولاً إلى إجراء البحوث السريرية،. مؤكّداً أن المملكة، في الجانب الصناعي، تطمح إلى توطين صناعة الأدوية والخبرات والعلوم المرتبطة بها. كما أنها تهدف إلى تقديم خدمات صحية عالية المستوى تقوم على الفاعلية والابتكار. وعبّر المهندس الفالح عن سعادته بتوجّه شركة عملاقة وعريقة مثل جونسون آند جونسون، ممثلة بشركة يانسن،. نحو مد جسور التعاون والعمل في هذا القطاع في السوق السعودية. من جانبه، أكد وزير الصحة؛ الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن مذكرة التفاهم ستعمل على تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي. بما ينعكس على تطور الخدمات الصحية في المملكة،. مبينًا أن توقيع المذكرة بين وزارة الاستثمار وشركة “يانسن” تُسهم في تكامل الجهود الحكومية المشتركة،. بما يصب في تطوير منظومة الصحة ككل، بما في ذلك البحوث في المجالين العلمي والصحي،. وتطوير الصناعات الدوائية، وإجراء الدراسات السريرية. يذكر أن مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار وشركة جونسون آند جونسون، مُمثّلةً في شركة يانسن، تمتد لخمس سنوات، وسيتم بناءً عليها تطوير عدد من المبادرات في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، حيث يشمل إطار العمل، الذي تم تأسيسه من خلال المذكرة، عدة مسارات لتنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية، في قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة، بما في ذلك تعزيز بيئة الأعمال والتمويل، ودعم البيانات والدراسات السريرية، وتمكين تنمية رأس المال البشري، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار.