الأخضر السعودي يواجه السنغال وتونس في اختبار جزر القمر

الرياض – هاني البشر

يلتقي الأخضر السعودي نظيره منتخب السنغال في الخامسة مساء،. غدا الأربعاء في ختام الدور ربع النهائي لكأس العرب. لمنتخبات الشباب المقامة بالقاهرة. وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم . بينما تجمع المباراة الثانية بين منتخبي تونس وجزر القمر. في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. على استاد القاهرة الدولي.

منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية،. الذي سيلاقي الأخضر السعودي. تأهل إلى دور الثمانية متصدرا للمجموعة الثالثة. برصيد 7 نقاط،. من فوزين أمام منتخبي لبنان 5-1،. وجزر القمر 5-1،. وتعادل مع نظيره العراقي 1-1 في الجولة الأخيرة.

في المقابل حل الأخضر السعودي ثانيا. في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط،. من فوزين أمام منتخبي أوزبكستان 2-0. واليمن 2-1،. وخسارة أمام منتخب تونس 1-2 في الجولة الختامية،. ليواجه نظيره السنغالي في ربع النهائي.

أما المنتخب التونسي فتصدر المجموعة الرابعة،. بعد أن جمع 9 نقاط. من 3 انتصارات أمام منتخبات اليمن 2-0. وأوزبكستان 1-0. والسعودية 2-1.

بينما تأهل منتخب جزر القمر إلى المرحلة المقبلة،. بعد أن حل وصيفا بالمجموعة الثالثة. برصيد 6 نقاط من خسارة أمام السنغال 5-1،. وفوزين أمام منتخبي العراق 4-3 ولبنان 3-1.