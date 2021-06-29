أماني أول سعودية تحصل على «بورد القسطرة»

جدة ـ البلاد

روت طبيبة سعودية قصة حصولها على البورد السعودي في القسطرة القلبية التداخلية، وكيف كان مرض والدتها دافعاً لها. وقالت الطبيبة أماني السبيعي إن تخصص القسطرة القلبية التداخلية لم ينضم إليه كثير من الطبيبات النساء لطول ساعات العمل التي تصل إلى 12 ساعة يومياً، والمناوبات الليلية وكثرة التعرض للأشعة، مبينةً أنها بالصبر والاجتهاد حصلت على زمالة القسطرة القلبية التداخلية كأول طبيبة سعودية. وتابعت أنها تعلمت الكثير من والدها الذي يعمل في المجال الطبي كأخصائي تخدير متقاعد من المجال الصحي، معتبرةً أن والدتها هي المعلم الأول في حبها للعلم والإصرار على تحقيق النجاح فضلاً عن دعم إخوتها لها، وأطباء القسطرة القلبية في مستشفى الحرس الوطني أيضاً. ولفتت إلى أنها ستبتعث إلى كندا خلال الشهر المقبل لإكمال تخصص دقيق في القسطرة القلبية، بعد أن أنهت مؤخراً تدريبها في تخصص القسطرة القلبية بمستشفى الحرس الوطني وتحديداً في مركز الملك عبدالعزيز للقلب.