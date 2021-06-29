أمانة المدينة تعلن عن مواعيد وشروط انتخابات طائفة محلات الذهب

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم, عن بدء انتخابات طائفة محلات الذهب والمجوهرات بالمنطقة،. وحددت يوم الأربعاء 18 / 12 / 1442 موعدًا أخيرًا لتقديم أوراق المرشحين لرئاسة المهن ونوابهم، ويوم الاثنين 23 / 12 / 1442 موعدًا لإجراء الانتخابات. وحددت الأمانة عدداً من الشروط الواجب توفرها للمرشح وللناخب، وعددًا من المهام على رئيس الطائفة ونائبه ومنها،. تمثيل أفراد حرفته لدى الجهات الرسمية، وتبليغ التعليمات من قبل الجهات الحكومية لهم، والقدرة على رقابة أفراد الحرفة،. ومتابعته تنفيذ التعليمات الصادرة من الأمانة أو من الجهات الرسمية الأخرى. الجدير بالذكر أن تقديم أوراق المرشحين بمبنى وكالة شؤون البلديات الفرعية والضواحي”وحدة التنسيق والمتابعة – لجنة انتخاب رؤساء المهن”.