ويندوز 11 .. كيف تحصل على الإصدار الجديد من مايكروسوفت بطريقة سهلة

الويندوز نظام تشغيل معروف لمليارات البشر، لذا اهتم الجميع منذ إعلان شركة مايكروسوفت رسميًا إطلاق ويندوز 11 «Windows 11».

ويبحث العديدون عن طريقة الحصول على نسخة Windows 11.

وذلك لتثبيته على أجهزتهم وتنصيبه واستخدامه، لما له من مميزات عديدة لم تكن متوفرة في أي نظام تشغيل من قبل.

طريقة الحصول على نسخة Windows 11

وعن طريقة الحصول على نسخة Windows 11، لم تطرحها شركة مايكروسوفت للتنزيل بعد.

ومن المحتمل أن تصبح متاحة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بحسب موقع «سي نت» الأمريكي.

بعد طرحه، يمكن معرفة طريقة الحصول على نسخة Windows 11 بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت.

وستختار من القائمة العلوية العرضية كلمة «Windows» ثم اختيار «Windows 11».

وإذا كان التحديث الجديد متاحًا فسترى كلمة «Windows update»، ثم اختيار تنزيل وتثبيت «setup».

ما هي متطلبات التشغيل؟

وبعد الحصول على نسخة Windows 11، نأتي إلى الحد الأدني من متطلبات التشغيل.

وهي أن تكون الذاكرة 4 جيجا والتخزين 64 جيجا بايت، والمعالج يجب أن يكون 1 جيجا أو أسرع.

مع نواتين أو أكثر على معالج 64 بت متوافق أو نظام على شريحة «SoC»، يلزم توفر حساب Microsoft والاتصال بالإنترنت لإعداد الويندوز.

إطلاق نسخة Windows 11

يذكر أن شركة مايكروسوفت أعلنت خلال مؤتمر صحفي إطلاق نسخة ويندوز 11 الجديد.

وأن فيروس كورونا «كوفيد 19» وفترة الإغلاق الطويلة والتزام المنازل كانت الإلهام ونقطة الإنطلاق لتحديث ويندوز.