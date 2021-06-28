لأول مرة.. تدريب جليسة أطفال سعودية

جدة ـ ياسر بن يوسف

تستعد عدد من النساء السعوديات للعمل كجليسات أطفال ، من خلال تحالف وطني أطلقه أحد المعاهد للتدريب النسائي، ومشروع “جليسة ” الابتكاري الذي تم اطلاقه من قبل كل من ابتسام عبدالمجيد ومحمد دميس، يهدف إلى تدريب وتأهيل آلاف الشابات والسيدات للعمل في مهنة ظلت على مدار سنوات طويلة مهمشة رغم الحاجة الماسة لها. ويشمل العقد الذي وقعته في جدة سيدة الاعمال رجاء مؤمنة إلى ايجاد حل يعتمد على الإقتصاد التشاركي ويلائم السيدات وطبيعة المجتمع ويستطيع توفير الوظائف بدوام مرن وحر، ويساهم في توظيف عدد كبير من كوادر السعوديات، مع توفير تجربة جديدة للارتقاء باسلوب حياة جديد للعائلة السعودية بتوفير أوقات نقاهة للأزواج وحلول مريحة للأمهات العاملات.

وأشارت مؤمنة أن الاتفاقية تركز على تدريب وتأهل السيدات للعمل كجليسة أطفال محترفة، من خلال حقائب تدريب احترافية على أيدي مدربات سعوديات على درجة عالية من الكفاءة والمهارة. تشمل الحقيبة خمسة تخصصات مابين العناية النفسية بالطفل والجليسة، الرعاية الجسدية الصحيحة ، تغذية الطفل، السلوكيات والآداب التربوية وأخيرا تنمية المهارات العقليةَ والفكرية ، لافتة إلى أن المشروع الوطني يحمل مميزات لم يسبق وجودها في أي منصات تدريبية سابقة.

وشددت مؤمنة على أن تأهيل الفتيات لمجالات جديدة مبتكرة في سوق العمل يأتي على رأس اهتمامات المعهد، بهدف أن تحقق كل فتاة ذاتها، وتكون قادرة على التفاعل الايجابي داخل المجتمع، والمساهمة بفاعلية في برامج التنمية الشاملة والمستدامة التي يشهدها الوطن، وتعد فخر لكل السعوديين، مشددة على أن المرأة السعودية أصبحت رقما مهما، وشريك أساسي في التنمية الاجتماعية.