الرباع آل أحميد يتأهل لأولمبياد طوكيو

الدمام – حمود الزهراني

تأهل الرباع السعودي محمود آل أحميد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بالعاصمة اليابانية طوكيو التي تنطلق منافسات رفع الأثقال فيها بأواخر شهر يوليو المقبل.

وجاء تأهل آل أحميد إلى الأولمبياد بعد تصدره لاعبي قارة آسيا في التصنيف والترتيب المعتمد بالاتحاد الدولي لرفع الأثقال لمجموعة الرباعين المتنافسين في وزن 73 كجم، وخطف بها البطاقة المؤهلة لطوكيو، في إنجاز جديد للأثقال السعودية واستمرارًا لتواجدها في هذا المحفل العالمي والأولمبي الكبير.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي تهنئته ومباركته لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وللقيادة الرياضية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية بمناسبة تأهل الرباع السعودي محمود آل أحميد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وهو ما سعى له الاتحاد في إعداد الرباع طوال السنوات الماضية والمشاركة في البطولات التأهيلية وإقامة العديد من المعسكرات من أجل مواصلة تواجد لعبة رفع الأثقال السعودية ورفع العلم السعودي في البطولات الأولمبية بشكل دائم، وهو ما اعتادت عليه في البطولات السابقة.

فيما عبر الرباع محمود آل أحميد عن سعادته البالغة بعد إعلان التأهل بشكل رسمي والتواجد والمشاركة في تمثيل الوطن مع زملائه من بقية الألعاب المتأهلة في مثل هذا التجمع الأولمبي، الذي يضم نخبة الرباعين على مستوى العالم وأنه سعى من أجل التأهل منذ بدء البطولات التأهيلية قبل أربع سنوات ولم يفقد الأمل بالتأهل، مؤكداً قدرته في تقديم المستويات المشرفة على الرغم من قصر المدة المتبقية لبداية البطولة.