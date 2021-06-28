اعتماد مخطط سكني جديد بالمدينة

المدينة المنورة ـ البلاد

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس مخططًا سكنيًا بواجهة عصرية مميزة ضمن حي الملك فهد، بمساحة إجمالية تقدر بـ 136859 مترا مربعا؛لتوفير 475 وحدة سكنية منها 358 شقة سكنية موزعة على 53 عمارة،بالإضافة إلى 117 “فيلا” سكنية. وأكدت الأمانة أن المخطط يراعي في تصميمه الوحدات السكنية بنوعيها “الفيلات” والعمائر السكنية , ذات الطابع العمراني لهوية المدينة المنورة مع تدعيمها بواجهة عصرية مميزة .

ويأتي اعتماد المخططات الجديدة ضمن جهود أمانة منطقة المدينة المنورة من أجل زيادة المناطق السكنية لسكان المنطقة، وتوفير الخدمات كافة لاستيعاب النمو السكاني خلال الفترة المقبلة.