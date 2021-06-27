الخليج يجدد عقد المدافع الغاني صامويل سارفو

الدمام – حمود الزهراني

نجح مجلس إدارة نادي الخليج، برئاسة المهندس علاء الهمل، في تجديد عقد النجم الغاني صامويل سارفو،. مدافع الفريق الأول لكرة القدم ليبقى في صفوف الفريق للموسم 2022-2021.

في الوقت الذي كشف فيه صامويل سارفو عن سعادته البالغة في البقاء مع الفريق للموسم الثالث على التوالي. موضحًا ان قرار التجديد كان سهلًا نتيجة إعجابه في بيئة النادي التي تشاركه في الطموح. المتمثل في الوصول إلى الهدف المنشود

وانضم سارفو للخليج في يوليو 2019 ومثل الصفوف الدانة لموسمين شارك خلالها في 71 مباراة وسجل الغاني 9 أهداف وصنع 6 أهداف في دوري الأمير محمد بن سلمان لدرجة الأولى.

كما سبق له المشاركة في دوري أبطال آسيًا رفقة سايبا الإيراني وتمثيل عدد من الأندية الغانية قبل التوجه إلى القارة الآسيوية.