596 منشأة أغلقت بأمر الاحترازات

جدة- ياسر بن يوسف ـ الدمام ـ حمود الزهراني

تواصل الجهات المختصة في جميع المناطق آليات تطبيق الإجراءات ااحترازية ، واغلاق المنشآت المخالفة للبرتوكولات الصحية، واتساقا مع ذلك نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة الأسبوع الماضي 5365 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1231 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.

وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 1974 جولة ضُبطت خلالها 549 مخالفة ، والطائف 1337 جولة ضُبطت خلالها 199 مخالفة ، والعاصمة المقدسة 1487 جولة ضُبطت خلالها 125 مخالفة ، والقنفذة 567 جولة ضُبطت خلالها 49 مخالفة ، فيما اغلت امانات المدن والبلديات يوم أمس 599 منشأة مخالفة للإجراءات بمختلف المناطق وكانت أمانة العاصمة المقدسة “نفَّذت أمس جولات رقابية على المنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

وأسفرت الجولة الرقابية عن إغلاق 3 محلات مخالفة، ورصد مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة، وسوء عملية النقل والتخزين، إضافةً إلى عدم ارتداء العاملين للكمامات، كما نفذت أمانة المنطقة الشرقية مؤخرا 9622 جولة رقابية، و2013 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 396 مُنشأة، وتحرير 593 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وأسواق النفع العام. وأوضحت الأمانة أنها استقبلت 2266 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتطبيق توكلنا، ومخالفات الاشتراطات البلدية والصحية، مؤكدة أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية والبروتوكولات الصحية للتأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الصحية والخاصة بمواجهة فيروس “كورونا”. إلى ذلك نفذت الفرق النسائية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية أمس جولات ميدانية على المنشآت التجارية بمحافظة رفحاء والمراكز التابعة لها للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

وحررت الفرق الرقابية النسائية 9 مخالفات لمنشآت أهملت التقيد بالتدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار فيروس كوفيد بالإضافة لرصد 70 مخالفة لمحلات لم تقم بتوفير وسائل الدفع الإلكترونية.

من ناحية اخرى أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس السبت 200 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.