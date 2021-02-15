3 ملايين مراجع لعيادات تطمن

جدة- ياسر بن يوسف

أكدت وزارة الصحة أن عيادات تطمن ومراكز تأكد في جدة إستقبلت أكثر من (3,400,000) مراجع ومستفيد

موضحة أن العيادات تقدم خدماتها لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، حيث بلغ عدد مراجعي العيادات منذ افتتاحها وحتى يوم أمس (1,948,438) مراجعا، تم من خلالها تقديم الخدمة الصحية للجميع دون تحديد موعد مسبق، ممن يشعر بأعراض كورونا مثل: ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان في الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق، وكلهم تلقوا العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

في حين قدم مركزي (تأكد) في كورنيش جدة وجامعة الملك عبد العزيز خدماتهما لـ (1,512,466) مستفيدا، وذلك منذ افتتاحهما وحتى يوم الأربعاء الماضي.