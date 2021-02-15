القيادة تهنئ رئيس ليتوانيا بذكرى استقلال بلاده

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة،. لفخامة الرئيس جيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة لفخامة الرئيس جيتاناس ناوسيدا رئيس جمهورية ليتوانيا، بهذه المناسبة،. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته،. راجياً لحكومة وشعب جمهورية ليتوانيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.