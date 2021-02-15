التزامكم يغني عن منع التجول

الرياض ـ البلاد

عقد أمس المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا ، حيث اوضح متحدث وزارة الصحة أنه تم توفير الجرعة الثانية للراغبين في التطعيم وان على هؤلاء الحصول على مواعيدهم، فيما أوضح متحدث وزارة الداخلية أنه لن يكون هناك منع للتجول في حال التزام المجتمع بالاجراءات الاحترازية.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أوضح خلال المؤتمر انه تم إعطاء 446.940 جرعة من لقاح كورونا منذ بدء التطعيم، لافتا إلى ان إعادة توريد اللقاحات المستخدمة لفيروس كورونا للمملكة بفضل جهود الجهات المعنية كافة.

واستطرد بقوله إن قرار تمديد الإجراءات الاحترازية يؤكد اهتمام المملكة بصحة الإنسان ، لافتا إلى أن المرحلة الحالية للمنحنى الوبائي للإصابات مرحلة حساسة تتطلب الحرص. وأبان أن على الجميع تحميل تطبيق تباعد، وأن اللقاحات قد أسفرت وتكللت بالنجاح بعودة التوريدات للمملكة مجددًا، وهي تشمل مناطق المملكة كافة موضحا أن الوزارة تثق في اعتماد هيئة الغذاء والدواء لأي لقاح بأنه فعّال. وأضاف أن 84 % من الحالات الجديدة سجلت في الرياض والشرقية ومكة ، وأن 10 مناطق في المملكة تسجل أقل من 10 حالات في كل منطقة.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن تمديد الإجراءات الاحترازية جاء بناء على ما رفعته الجهات الصحية في المملكة.

وأوضح خلال حديثه امس في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة حول مستجدات كورونا، أن تشديد الإجراءات يكون وفق ما تراه الجهات المختصة، مبيناً أنه لن يكون هناك منع للتجول في حال التزام المجتمع. وكشف عن القبض على عدد من الأشخاص الذين روجوا الشائعات، مضيفاً بأنه يمكن الاعتراض على مخالفات الإجراءات الوقائية عبر منصة أبشر ، موضحا إن مسؤولية كل فرد منا أساسية في مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لافتا إلى ان تمديد الاجراءات الاحترازية جاء بناءً على مارفعته الجهات الصحية بالمملكة. وأضاف بقوله نحذر من تداول الشائعات التي تثير الهلع والرهبة في المجتمع ،لافتا إلى أنه بالإمكان الاعتراض على المخالفات الخاصة بضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية عبر منصة أبشر خلال 30 يومًا من وقوع المخالفة.

من ناحية آخرى، سيتم توزيع ألف وجبة يومياً لمتضرري جائحة كورونا في الرياض.