أخيرا..إدارة الهلال تقيل رازفان

الرياض- محمد الجليحي

قرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، الروماني رازفان لوشيسكو،. الذي تم التعاقد معه في يونيو2019، وذلك بسبب النتائج غير المرضية لمحبيه خلال الفترة الماضية.

يذكر أن المدرب الروماني قاد الهلال في (72) لقاء، فاز في (45)، وتعادل في (17) مباراة وخسر (10) مباريات،. وسجل الفريق معه(146)هدفا، واستقبلت شباكه(67)هدفا، ولم يسجل أي هدف في (27) مواجهة.

وقد توج الروماني رزافان مع الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،. وبطولة كأس الملك، والمركز الرابع في بطولة أندية العالم.