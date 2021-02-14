3 شهور لتلقيح نسبة كبيرة من سكان المملكة

الرياض – البلاد

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، ‏أن الزيادات المتذبذبة في أعداد المصابين بفيروس “كورونا”، في ‏بعض المناطق، لا تستوجب إجراءات إضافية.‏

وأوضح، في حديث مع قناة “الإخبارية”، أن فرض الإجراءات المشددة يكون ‏في حال زيادة الإصابات بمعدل يومي من 5 % إلى 10 % بشكل ‏مستقر، لافتًا إلى أن غالبية الإصابات المسجلة تكون نتيجة ‏للتجمعات العائلية.‏ وبشأن عمليات التلقيح لفت إلى اعلان الوزالرة بأنه ستتم إعادة جدولة المستفيدين من ‏الجرعة الثانية خلال الأسبوع المقبل، متوقعًا أنه خلال الثلاثة ‏أشهر المقبلة ستكون اللقاحات غطت نسبة كبيرة من سكان ‏المملكة.‏