3 شهور لتلقيح نسبة كبيرة من سكان المملكة

الرياض – البلاد
أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، أن الزيادات المتذبذبة في أعداد المصابين بفيروس “كورونا”، في بعض المناطق، لا تستوجب إجراءات إضافية.
وأوضح، في حديث مع قناة “الإخبارية”، أن فرض الإجراءات المشددة يكون في حال زيادة الإصابات بمعدل يومي من 5 % إلى 10 % بشكل مستقر، لافتًا إلى أن غالبية الإصابات المسجلة تكون نتيجة للتجمعات العائلية. وبشأن عمليات التلقيح لفت إلى اعلان الوزالرة بأنه ستتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية خلال الأسبوع المقبل، متوقعًا أنه خلال الثلاثة أشهر المقبلة ستكون اللقاحات غطت نسبة كبيرة من سكان المملكة.