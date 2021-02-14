1000 مسجد أغلقت منذ العودة

جدة- ياسر بن يوسف

أكد وكيل وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد لشؤون المساجد والمتحدث الرسمي الشيخ سليمان بن فهد الخميس لـ”البلاد” أن عدد المساجد التي أُغلقت منذ بداية العودة لفتح المساجد أمام المصليين حتى أمس بلغت نحو 1085 مسجدا تم فتح منها بعد التعقيم 1072، لافتا إلى أنه تم خلال الاسبوع المنصرم إغلاق 57 مسجدا وفتح منها ٤٤ ويتبقى 13 مسجدا وهي ما تم اغلاقه خلال الـ 48 ساعة ويتم تعقيمها حاليا.

ودعا الخميس الجميع إلى ضرورة عدم ارتياد المساجد إذا كان الشخص يشعر بأعراض الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة حفاظا على صحته وصحة جميع المصلين، مشيرا إلى أن سلوكيات الجميع يجب تتصف بالمسؤولية، وأن من يشعر بالاعراض عليه عدم ارتياد المسجد، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية للمحافظة سلامة جميع المصلين ومرتدي المساجد بكافة انحاء المملكة ولله الحمد.



وكانت الوزارة بينت في تقرير صادر لها أنها باشرت أمس الأول عملية الإغلاق المؤقت لعدد من المساجد بعد ثبوت 10 إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين جاءت على النحو التالي: حالتان في مسجدين بمحافظة جدة وحالتان بمسجد بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وحالتان بمنطقة الرياض الأولى في مسجد بمحافظة المجمعة والثانية بمسجد بمحافظة ضرماء، وحالتان بمسجد بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير.

وحثت الوزارة في ختام بيانها الجميع بأهمية العمل بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.

ومن جانبها نفذ فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أمس جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في الجوامع والمساجد.

وفي التفاصيل، بدأت الجولات بمشاركة عدد من القطاعات الامنية والفرق التطوعية ومندوبين من الصحة ومنسوبي المساجد لإجراء فحص الحرارة للمصلين وترتيب الدخول والخروج والتشديد على إحضار السجادة الخاصة، والتحقق من التباعد الجسدي، بالإضافة إلى توزيع المعقمات والكمامات على المصلين.

وأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن إقامة مثل هذه الجولات الرقابية تأتي في إطار حرص الوزارة بتكثيف ومتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية الواردة من الجهات المختصة في المساجد، والتي تهدف إلى نشر التوعية من الفايروس ومخاطره على الفرد والمجتمع، ولحفظ الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وإستطرد أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن الجهود التي يواصل فرع وزارة الشؤون الاسلامية بمكة المكرمة تنفيذها امتدادا لعدد من الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الوزارة وفق توجيهات الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة للعمل وفق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، 5 مساجد مؤقتاً ( 4 في الرياض، ومسجد واحد في الحدود الشمالية) بعد ثبوت حالات كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ست أيام 57 مسجداً تم فتح 44 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.