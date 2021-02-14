فيديو: هدف أكروباتي من برونو فيرنانديز ضد ويستبروميتش

منح هدف برونو فيرنانديز التعادل لمانشستر يونايتد أمام ويستبروميتش، في المباراة جرت بينهما الأحد في الأسبوع الـ24 من البريميرليج.

وسجّل اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 26 عامًا، هدفًا أكروباتيًا لينقذ الشياطين الحمر من فخ الخسارة أمام الباجيز بملعبهم هاوثورنس.

انتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، ليرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 46 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر مانشستر سيتي (53).

ووصل برونو فيرنانديز إلى هدفه رقم 14 هذا الموسم، ليحتل وصافة قائمة الهدّافين خلف محمد صلاح نجم ليفربول بـ (17 هدفًا).

شاهد هدف برونو فيرنانديز ضد ويستبروميتش ألبيون..

Bruno's goal Vs. West Bromwich 😍 pic.twitter.com/2nGce2Kxs6 — BF 18 (@FernandesThings) February 14, 2021

طالع أيضًا في أخبار الرياضة..



بايرن ميونيخ يوضّح موقفه من التعاقد مع صلاح

نجم باريس يغيب عن موقعة برشلونة بالأبطال

جوارديولا يختار الحارس إيدرسون لتنفيذ ركلات الجزاء

مانشستر يونايتد يفقد “نجمه” أسابيع بسبب الإصابة

إيقاف حارس أياكس لمدة عام بسبب تناول المنشطات

حكيمي قد يزامل زياش في تشيلسي.. ما القصة؟

مفاجآة.. كريم بنزيمة يريد الرحيل عن ريال مدريد

نظام جديد لدوري أبطال أوروبا على أجندة “يويفا”

شاهد في قسم الفيديو..



فيديو: تدخلات “عنيفة” لن تصُدّق أنها من ليونيل ميسي!

فيديو: زلاتـان إبـراهيموفيتش يدخـل نـادي الـ500

فيديو: أفضل أهداف ميسي بمسيرته مع برشلونة

فيديو: جماهير مارسيليا الغاضبة تحرق مقر النادي

فيديو: رونالدو يحطم قوانين الجاذبية بارتقاء إعجازي

فيديو: لاعب أفغاني يسجل هدف الموسم في ألمانيا

فيديو: ميلان يسجل أسرع هدف بتاريخ أوروبا “6 ثوانٍ”

فيديو: أفضل 10 أهداف في مــــسيرة دييجو مارادونا