«تباعد» يدعو المصابين بمشاركة نتيجة الفحص

الرياض ـ البلاد

أوضح تطبيق “تباعد” أنه ينبغي على الشخص الذي يصاب بفيروس “كورونا” مشاركة نتيجة التشخيص عبر التطبيق حتى يتسنى لمن خالطهم تلقي إشعارات تفيدهم بمخالطتهم لشخص مصاب. وقال التطبيق رداً على استفسارات وردت إليه، إن مشاركة التشخيص هي خدمة اختيارية يتيحها التطبيق، وإنها تساعد المخالطين على معرفة مخالطتهم لشخص مصاب؛ ولكن دون الكشف عن شخصية وبيانات المصاب.

وأبان أنه يتطلب لمشاركة تشخيص الإصابة بالفيروس؛ أن يدخل المصاب رقم الهوية وتاريخ الميلاد وذلك حتى يقوم التطبيق بتأكيد الإصابة من وزارة الصحة قبل إشعار المخالطين له خلال 14 يوماً السابقة بذلك. وأضاف أنه يقدم أيضاً خدمة اختيارية لمن يتم إشعارهم بالمخالطة، وهي خدمة مساعدة من وزارة الصحة، ويتطلب ذلك رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وتعبئة استمارة صحية، مؤكداً أنه سيتم تمرير بيانات الشخص مباشرة لوزارة الصحة بدون حفظها.