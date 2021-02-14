الطريق السهل إلى المناعة القوية في زمن كورونا.. 6 أنواع لا تتخلى عنها في الشتاء!

في زمن كورونا أصبح البحث عن تقوية المناعة هو الشغل الشاغل للملايين، فالمناعة هي الحاجز المنيع ضد الإصابة بالأمراض المنتشرة.

ولذا ينصح خبراء التغذية أصحاب المناعة الضعيفة بأكلات يمكن أن تساعد في تقوية جهازهم المناعي؛ خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

موقع “ألوان”، سلط الضوء عبر عضو الجمعية العربية والمصرية للسمنة والتغذية العلاجية على عدد من الأطعمة المهة في الشتاء.

ومن تلك المشروبات والأطعمة التي ينصح بتناولها خلال فصل الشتاء لتقوية جهاز المناعة:

السبانخ

السبانخ من الأكلات الشتوية، الغنية بالفيتامينات والمعادن، وتساعد على تقوية جهاز المناعة.

حيث تحتوي على أكثر من 10 مركبات مختلفة، منها مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة، وهي مضادة للالتهابات.

الجزر

يحتوي الجزر على العديد من العناصر الغذائية، ويوفر أصباغ كاروتينويد لوتين وزياكسانثين، التي تعمل كمضادات للأكسدة.

كما أنه غني بالألياف والمعادن والفيتامينات، وهو مفيد في إنقاص الوزن، ويحسن صحة العين ويزيد من مقاومة الجسم للسرطان.

الشمندر

يعد الشمندر من الأطعمة الغنية بالفيتامينات، ويستخدم كمضاد للأكسدة.

سواء تم وضعه في السلطة أو أضيف إلى بعض الأكلات، فهو في العموم جيد لتحقيق توازن ضغط الدم، ويعزز الدورة الدموية ويحسن من الجهاز الهضمي.

البصل

يحتوي البصل على مادة «كرتيسين» التي تقوي جدران الأوعية الدموية، وهو مضاد للالتهابات.

وذلك بحسب ميخائيل جينزبورج، اختصاصي التغذية الروسية، الذي قال بحسب موقع «سكاى نيوز» إن تناول بصلة صغيرة يوميًا، يقي الإنسان من مرض السرطان.

الكرفس

ينظف الكرفس الجسم من السموم، ويخفض نسبة «اليورك اسيد» أو حمض البوليك في الدم، الذي يسبب النقرس ويدمر الكلى بالحصوات كما يدمر الشرايين التاجية بالقلب، ويساعد الكرفس في إنتاج هرمونات تدعى «فرمونات» تعزز ثقة الشخص بنفسه وتجعله جذابا للطرف الآخر.

البرتقال

يحتوي البرتقال على مركبات الفلافونويد التي تقوي المناعة وتساعد في تحسين حالات البرد والجيوب الأنفية، كما يحتوي عصير البرتقال على مادة الفلافونويد التي تساعد في علاج الالتهابات الفيروسية.