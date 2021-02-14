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إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية الأسبوع القادم

صحيفة البلادaccess_time3 / رجب / 1442 هـ      14 فبراير 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ـ البلاد
كشفت وزارة الصحة، أمس ، أنه سيتم إعادة جدولة المستفيدين من الجرعة الثانية للقاح كورونا خلال الأسبوع المقبل.
وأوضحت الوزارة، أنه خلال الثلاثة أشهر المقبلة ستغطي الجرعات نسبة كبيرة من السكان، مشيرة إلى أن الوضع الآن لا يستدعي إجراءات احترازية أكثر مما تم اتخاذه، وسوف يتم فرض إجراءات مشددة في حال تسجيل زيادة مستمرة في الإصابات بنسبة من 5 % إلى 10 % .
ودعت الصحة، الجميع للحرص على عدم نقل العدوى لأماكن التجمعات العائلية والتقيد بالإجراءات الوقائية.

صحيفة البلاد

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