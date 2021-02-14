أمانة جدة تغلق 200 منشأة خالفت التدابير الوقائية

جدة : البلاد

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس السبت 200 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية،. وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4467 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها نحو 563 مخالفة، مبينة أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والاجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.