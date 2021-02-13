60 إصابة بحريق على الحدود الأفغانية الإيرانية

البلاد : وكالات

أصيب 60 شخصاً على الأقل، في حريق هائل شب في موقع للجمارك في أفغانستان السبت، بعد اشتعال النار في عربات صهاريج لنقل الوقود ودفع السلطات في إيران عبر الحدود لإرسال عربات الإطفاء وسيارات الإسعاف.

ويحاول عشرات السكان المحليين السيطرة على الحريق في بلدة إسلام قلعة الحدودية، والذي قالت تقارير أولية إنه شب إثر انفجار عربة صهريج لنقل الغاز وفقاً لـ” رويترز”.

وقال مسؤولون في وقت لاحق إن سبب الحريق لم يتضح على الفور.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية أعمدة كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد في السماء في منطقة الحريق.

وقال قتالي إن رجال الإنقاذ وقوات الأمن الأفغانية أبعدوا مئات من عربات الصهريج الخاصة بنقل الوقود والغاز من المنطقة. في حين تم الاتصال بالقوة الدولية في أفغانستان لتقديم دعم جوي للمساعدة في إخماد الحريق.

وأبلغ مسؤول غربي يتابع الوضع رويترز بأن 60 شخصاً على الأقل أصيبوا حتى الآن،. فيما أعطى المسؤولون الأفغان عدداً أقل للضحايا لكنهم قالوا إن العدد قد يرتفع.