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ميتسوبيشي تطلق الجيل الرابع من “أوتلاندر”

امنية رشادaccess_time2 / رجب / 1442 هـ      13 فبراير 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية عن بدء إنتاج الجيل الرابع من سلسلة “أوتلاندر” كروس أوفر في مصنعها بمدينة أوكازاكي.

 

وسيرفع الستار عن الطراز الجديد في 16 فبراير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم إرسال الدفعة الأولى من السيارات.

 

وقد تم تطوير المنصّة المبتكرة التي ستبنى عليها “أوتلاندر” الجديدة بواسطة شركات “رينو” و”ميتسوبيشي” و”نيسان”.

يحتوي الطراز الجديد على محرك بنزين سعة 2.5 لتر بقدرة 184 حصانا وعلبة تغيير السرعات، وسوف يكون الدفع أمامياً أو رباعياً. وستكون هناك نسخة “مختلطة” من هذا الطراز في بعض البلدان.

 

ومن المزمع أن تبدأ مبيعات “أوتلاندر” في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو، وبعد مرور بعض الوقت، سيطرح الجيل الرابع من الكروس أوفر في أسواق البلدان الأخرى، وبالنسبة لروسيا، فمن المتوقع أن يبدأ إنتاج هذا الطراز في مصنع ميتسوبيشي بمدينة “كالوغا” الروسية.

omneia rashad

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