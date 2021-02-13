ميتسوبيشي تطلق الجيل الرابع من “أوتلاندر”

أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية عن بدء إنتاج الجيل الرابع من سلسلة “أوتلاندر” كروس أوفر في مصنعها بمدينة أوكازاكي.
وسيرفع الستار عن الطراز الجديد في 16 فبراير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم إرسال الدفعة الأولى من السيارات.
وقد تم تطوير المنصّة المبتكرة التي ستبنى عليها “أوتلاندر” الجديدة بواسطة شركات “رينو” و”ميتسوبيشي” و”نيسان”.
يحتوي الطراز الجديد على محرك بنزين سعة 2.5 لتر بقدرة 184 حصانا وعلبة تغيير السرعات، وسوف يكون الدفع أمامياً أو رباعياً. وستكون هناك نسخة “مختلطة” من هذا الطراز في بعض البلدان.