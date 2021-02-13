فيديو: أهداف مباراة سقوط ليفربول أمام ليستر سيتي (3-1)

ليستر سيتي يلقّن ليفربول درسًا في 6 دقائق..

حقق ليستر سيتي انتصارًا تاريخيًا أمام ليفربول بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعت بينهما السبت لحساب المرحلة الـ24 من البريميرليغ.

وتلقّى ليفربول خسارته الثالثة تواليًا في المسابقة بعد أن انهزم أمام برايتون (1-0) ثم مانشستر سيتي (4-1) وهذه الجولة ليستر سيتي (3-1).

وتجمّد رصيد ليفربول عند 40 نقطة، بينما ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 46 نقطة في وصافة الجدول، بعد المتصدر مانشستر سيتي (50 نقطة).

افتتح محمد صلاح التهديف في الدقيقة 67 لفائدة ليفربول قبل أن ينتفض ليستر سيتي ويسجّل 3 أهداف متتالية في ظرف 6 دقائق.

شاهد أهداف مباراة ليستر سيتي وليفربول..

الدوري الانجليزي. : ليستر سيتي 3 × 1 ليفربول | اهداف المباراة HD تابع حسابي الاساسي @ggo_ll1 pic.twitter.com/qGGljQ7AcQ — سناب igoal1 (@cafcl_4) February 13, 2021

أهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الدوري الانجليزي وهدف محمد صلاح الرائع بتاريخ ١٣-٢-٢٠٢١

محمد صلاح

الفرعون المصري

جيمي فاردي

هدف مايسون

أخطاء اليسون بيكيرhttps://t.co/1MYc8MkzFp#ولادك_بينادوك_صحتنا_ياريس pic.twitter.com/sUWtqmTzpr — Eng Mohamed Ragab (@EngMo7amedRagab) February 13, 2021

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