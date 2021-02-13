“سلمان للإغاثة” يواصل مساعدته في اليمن

الرياض- البلاد

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج مساعداته الغذائية والطبية في اليمن ، حيث وزع 3,850 كرتونا من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة استفاد منها 3,800 أسرة نازحة ومتضررة.

وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة المدعومة من المركز، تقديم خدماتها العلاجية، لآلاف المرضى، وراجع الصيدلية 16,622 مراجعاً.

كما واصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي، وحيران، وحرض، وعبس التابعة لمحافظة حجة اليمنية، وجرى خلال شهر يناير 2021م، ضخ مايزيد عن 1.2 مليون لتر من مياه صالحة للشرب، وأكثر من 4 ملايين لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وإجراء 22 حملة رش ضبابي لمكافحة الأوبئة، وتنفيذ 116 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 6.320 فرداً.