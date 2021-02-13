رسالة قوية إلى مجلس الأمن: المملكة ستتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على أراضيها

نيويورك- واس

أكدت المملكة العربية السعودية أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية، وذلك في رسالة بعث بها مندوبها لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي عقب استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي.

وقال المعلمي في الرسالة: بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب مرة أخرى بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ،

مشيرا إلى أن استهدف مطار أبها الدولي في 10 فبراير بهجوم شنته مليشيات الحوثي الإرهابية أدى إلى حريق في طائرة مدنية». وأوضح السفير المعلمي، أن مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية ويهدد المسافرين المدنيين الأبرياء هو جريمة حرب شنيعة، ويجب محاسبة مليشيات الحوثي وفق القانون الإنساني الدولي،

مؤكداً أن المملكة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية. وأضاف أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون تقوض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والسلام الدولي، داعياً مجلس الأمن إلى التنديد بشدة بهذه الأعمال وتحمل مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.