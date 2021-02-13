الصحة تؤكد على الكمامة والفحص

الرياض – البلاد

سجلت وزارة الصحة أمس (353) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (372073) حالة، من بينها (2702) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (447) حالة حرجة، كما تم تسجيل (305) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (362947) حالة, وبلغ عدد الوفيات (6424) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة.

ولفت النظر إلى أنه تم إجراء (52454) فحصاً مخبرياً, داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة.