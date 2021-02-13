إنذار مبكر عبر الهواتف

الرياض – البلاد

تجري المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، باستخدام خدمة البث الخلوي، وسيتم من خلالها إرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة ذات صوت عالٍ إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بالشبكة.

وسيكون إجراء الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مرحلتها الأولى، بمدينة الباحة ومحافظات حريملاء والعيينة وبقيق والشنان وبحرة والقنفذة وتنومة، اعتباراً من بعد غد الإثنين وحتى يوم الاثنين التالي في الساعة السادسة مساء.

ونوهت المديرية للمواطنين والمقيمين، بأن الرسائل والتنبيهات التي ستظهر على شاشات أجهزة هواتفهم الذكية، لتجربة المنصة، وليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق بشأنها، وستسبقها رسائل نصية تحدد موعد بثها. وتستهدف المنصة الوطنية الإنذار برسائل نصية في منطقة جغرافية مستهدفة لتحذير سكانها من قرب وقوع حالة طارئة في المنطقة المحيطة بهم من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة.