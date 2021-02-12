مناقشة خطط الصوامع وإكمال التخصيص

الرياض- البلاد

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن منظومة الأمن الغذائي في المملكة نجحت – ولله الحمد – في امتصاص الصدمات التي خلفتها جائحة كورونا، ولم تشهد الأسواق المحلية ندرة أو نقصاً في أية سلعة غذائية وذلك – بفضل الله -، ثم دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت سلاسل الإمداد العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول الرئيسة المصدرة للغذاء في العالم.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب أمس ، حيث تم استعراض دور المؤسسة في منظومة الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا، وتطورات المرحلة الثانية من برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، وخطة المؤسسة لاستقبال القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي، وفقاً للكميات المحددة، وكذلك تقدم العمل في مشروع إنشاء الصوامع التخزينية بميناء ينبع التجاري، إضافة إلى المواضيع الأخرى المدرجة بجدول الأعمال ، موضحا أن المجلس وافق على اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442 / 1443هـ بمبلغ (1375 ريالاً للطن).