متحدث الصحة: ارتفاع الحالات يجعلنا جميعا أمام المسؤولية

الرياض ـ البلاد

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أنه لايزال هناك رصد للارتفاع في الحالات المسجلة الجديدة في عدة مدن بالمملكة مقارنة بين أسبوع إلى أسبوع باستثناء عدد من المدن التي تشهد استقرارًا في الحالات، مشيرًا إلى أن المنحنى في مستويات بعد النزول وتحقيق مستويات متدنية – لله الحمد – إلا أن هنالك رصدًا في ارتفاع الحالات فبعد أن كان تحت الـ 100 حالة أصبحت الأعداد الآن ما بين 350 و 400 حالة تقريبا.

وقال: “وإن كنا لا نزال في هذا المستوى إلا أن الاتجاه التصاعدي لارتفاع الحالات هو ما يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية”، مطالبًا الجميع بأن لا يكونوا سببًا في تفشي العدوى.

وأضاف الدكتور العبد العالي أن الحالات الحرجة هي الأخرى سجلت في الفترة الحالية ارتفاعًا تخطّى 400 حالة بعد أن كانت الأعداد قليلة.

‏جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين ، والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سليمان الخميس، من جانبه شدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، على أن ‎استمرار فتح الأسواق والمحال، مرهون بالتزام المجتمع بالإجراءات الوقائية والاحترازية ، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عقده معالي وزير التجارة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس مع 370 من رجال الأعمال وملاك المنشآت التجارية، حيث أكد ضرورة تقيد تلك الجهات بالإجراءات الاحترازية، استشعارًا لدورها الخدمي كونها نقاط لتأمين الاحتياجات اليومية، وأكد أن وزارة التجارة لن تتهاون في معاقبة المخالفين، خاصة أن “التجارة” توقع 10 مخالفات كل ساعة.

وبين الحسين أن أكثر من 5,700 مخالفة حررتها الفرق الرقابية التابعة للوزارة عبر 130 ألف جولة بمختلف المناطق خلال الفترة الماضية، مبينًا أن ‎ 3,200 من المنشآت المخالفة لم تقس درجات الحرارة للمتسوقين عند المداخل، و2,000 منشأة سمحت بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة أو تغطية الفم والأنف، و400 منشأة لم تلتزم بتوفير المطهرات والمعقمات للمتسوقين.وأضاف أن معظم المخالفات تركزت في المدن الرئيسة الثلاث الرياض، وجدة، والدمام.

وأوضح الحسين أن وزارة التجارة تتابع أيضًا مختلف الإعلانات في مجال التجارة الإلكترونية حيث عوقب مؤخرًا 17 معلنًا على مواقع التواصل الاجتماعي ، وبلغ إجمالي الغرامات 740 ألف ريال، فيما أغلق 77 متجرًا إلكترونيًا ثبت مخالفتها لنظام التجارة الإلكترونية.

بدوره أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن الوزارة تتابع وبعناية تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل المساجد لمنع تفشي فيروس كورونا وتسعى لأن تكون المساجد خالية من أي مخالفات في هذا المجال، حفاظًا على سلامة المجتمع.

وقال: “الأئمة والخطباء والمؤذنون على مستوى عالٍ من الالتزام بالتوجيهات وعلى قدر المسؤولية والأمانة الملقاة عليهم، كذلك المصلون في الغالب متقيدون بهذه الإجراءات، وكانت المساجد بفضل الله ثم بوعي المجتمع آمنة صحيًا ولله الحمد، وفي الآونة الأخيرة لما رُصد من الجهات المختصة وجود ارتفاع في عدد الحالات وأيضًا رصدت الوزارة وجود تساهل من بعض أفراد المجتمع في التقيد بهذه الإجراءات داخل المساجد وخارجها، أكدت الوزارة على الأئمة والمؤذنين والخطباء استمرار الالتزام شخصيًا بالإجراءات الاحترازية كما عهدته الوزارة عنهم، وتطبيقها داخل المساجد وحث المصلين على ذلك”.

وأوضح أن الوزارة بهدف تخفيف الزحام الذي يحصل في الجوامع في صلاة الجمعة أضافت (5760) مسجدًا مساندًا للجوامع في مناطق المملكة لإقامة صلاة الجمعة فيها خلال هذه الجائحة .