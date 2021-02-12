“عيون المجتمع” الذراع الأقوى لحسم المخالفات

البلاد ـ ياسر بن يوسف ـ حمود الزهراني ـ عبد الهادي المالكي

في وقت ما زالت الجهات المختصة في مختلف المناطق تواصل جولاتها على المنشآت التجارية والأسواق والأماكن العامة لرصد التقيد بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية، والتشديد على الالتزام بتطبيق “توكلنا” عند ارتياد الأسواق والأماكن العامة، أشادت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمستوى التطور في تفاعل وتجاوب المنشآت الغذائية والأسواق وقصور الأفراح بتطبيق الاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة منها لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد، مما انعكس إيجابًا على مستوى خدمات النظافة والبيئة والصحة العامة على مستوى المدن والأحياء والشوارع ، لافتة إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية.



وأشارت الوزارة إلى أن الحملات الرقابية والتوعوية التي نفذتها الأمانات والبلديات التابعة لها، وتفاعل والتزام المنشآت المستهدفة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة منها والجهات ذات العلاقة بشأن التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها، أسفر عن انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات المرصودة حيث انخفضت من (3275) مخالفة يوم 8 فبراير إلى (1794) مخالفة يوم أمس، لافتة إلى أن تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات يعدّ من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق.

وكان من أبرز المخالفات التي تم رصدها تتمثل في عدم الالتزام بقياس درجة حرارة للزبائن، وإهمال وضع الإرشادات الوقائية في أماكن بارزة، وكذلك مزاولة العاملين لأعمالهم دون ارتداء الكمامة، وعدم تحقيق التباعد الجسدي وذلك بتجمع المتسوقين والعاملين دون ترك المسافات الآمنة، وكذلك تدنٍّ في مستوى النظافة. وأسفرت جولات أمانة محافظة جدة مؤخرا عن إغلاق 1064 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أن الفرق الميدانية نفذت أكثر من 9244 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية رصدت خلالها نحو 2000 مخالفة، مشيرا إلى أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والاجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

كما أغلقت بلدية محافظة رأس تنورة، أمس 11 منشأة مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتفعيل تطبيق ” توكلنا ” في الأسواق والمراكز التجارية، وذلك من خلال جولة رقابية نفذتها البلدية بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

وأكد رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني استمرار الجولات الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالبروتوكولات الوقائية، وتطبيق ” توكلنا “؛ في المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن، بهدف حماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا. وأغلقت بلدية محافظة الخرج مؤخرا 151 منشأة تجارية، لعدم التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة فيروس كورونا. ونفذت بلدية الخرج خلال هذه الفترة 2656 زيارة رقابيّة، قام بها 54 مراقبا رصدوا من خلالها 464 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية، وأغلقوا 151 منشأة مخالفة، كما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة بحق المخالفين. ويأتي ذلك ضمن الجهود الرقابية التي تقوم بها بلدية محافظة الخرج بهدف حماية المواطنين والمقيمين من انتقال عدوى الفيروس، والحرص كذلك على توفير بيئة آمنة وصحية في الأسواق والمجمعات التجارية كافة.



وأظهر تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ورصد المخالفين في منطقة الرياض، رصد (15668) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وإغلاق 227 منشأة، حيث قامت الجهات المشاركة ممثلة بشرطة الرياض وأمانة المنطقة والشؤون الإسلامية والشؤون الصحية ووزارة السياحة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه بـ (19763) جولة ميدانية مؤخراـ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين. وفي السياق نفسه أغلقت أمانة الطائف خلال الجولات الرقابية المكثفة على الأنشطة التجارية والأسواق والمجمعات التجارية أكثر من 25 نشاطًا تجاريًا مخالفًا لم يتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع اتشار عدوى فيروس كورنا المستجد كوفيد -19، وشملت الإغلاقات مطاعم ومحال تموينات ومخابز، وعربات الطعام (فود ترك)، ومقاهي، وبوفيهات، وأنشطة تجارية مختلفة. وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية نفذتها 11 بلدية فرعية ومكتبا للخدمات البلدية، على مدار اليوم بفترات صباحية ومسائية، وتابعة الفرق الميدانية توفير الأنشطة التجارية لوسائل الوقاية اللازمة وتوفير المعقمات وتطبيق التباعد الاجتماعي وملصقات لبس الكمامة، وقياس درجة الحرارة للزوار، وتقيد المطاعم بإغلاق الجلسات الداخلية واقتصارها على تقديم الأطعمة للطلبات الخارجية. كما نفذت الفرق الميدانية حملات رقابية مشتركة مع الجهات المختصة لمتابعة تطبيق الإجراءات بالأسواق والمجمعات التجارية، وعملت الفرق الرقابية على رصد الملاحظات وتصحيحها بشكل فوري. من جانب آخر نفذت الأمانة حملات إزالة للمطبات العشوائية من أحياء الطائف الجديدة ضمن حملتها للتخلص من المطبات العشوائية، التي أنشأها مواطنون في الشوارع بشكل غير نظامي، يؤثر على حركة السير بالشوارع، ويلحق الضرر بالمركبات العابرة. وحذرت الأمانة المخالفين بأنه ستتخذ الإجراءات النظامية حيالهم مع تكليفهم بإزالة المخالفة، لافتة النظر إلى أنها أزالت مطبات غير مطابقة للمواصفات وتعليمات السلامة المرورية، وذلك في عدد من الأحياء والشوارع.

وقد وضعت الأمانة مؤخرًا مهدئات سرعة ذات مواصفات خاصة في بعض الشوارع التي حررت الحركة المرورية بها، وجارٍ العمل على دراسة عدد من مواقع ذات حركة مرورية عالية لتعزيز وسائل السلامة المرورية، بما يضمن مرونة وسلامة عبور المشاة وانسيابية التدفق المروري.

كما حررت أكثر من (1794) مخالفة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات. وأشارت الوزارة إلى أن الأمانات والبلديات أغلقت يوم أمس الثلاثاء (692) منشأةً تجارية وغذائية مخالفة لـ “البروتوكولات” الصحية والبلدية والاحترازات والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.