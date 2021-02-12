شفاء 305 من كورونا و تسجيل 353 إصابة و 4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس) ، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 372,073 حالة.

وأوضح تقرير الوزارة اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة،. إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6424 حالة وفاة .

وأبان أنه تم تسجيل 305 حالة تعافٍ جديدة،. ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 362,947 حالة .

ولفت التقرير إلى أن هناك 2702 حالة نشطة حالياً،. من بينها 447 حالة حرجة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧#كورونا⁩ بحسب مدن ⁧#المملكة⁩: