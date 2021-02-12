تمكين المنشآت الصغيرة في القدية

الرياض – البلاد

وقعت شركة القدية للاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مذكرتي تفاهم لتسهيل وصول القدية إلى بوابة جدير وتعزيز التعاون بين الطرفين ودعم مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مشروع القدية والعمل على تنمية مشروع القدية ليصبح بيئة مناسبة وجاذبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ، ووقع مذكرتي التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة القدية فيليب غاس، ومحافظ الهيئة العامة لـ “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وبموجب هذا التعاون، ستقوم شركة القدية للاستثمار، التي تعمل حاليًا على إنشاء عاصمة المملكة للترفيه والرياضة والفنون (القدية)، بتزويد “منشآت” بالفرص التجارية في مجالات المقاولات والتوريد والخدمات اللوجستية والصيانة وتقنية المعلومات وخدمات التطوير المستدام والخدمات العامة المتاحة في مشروع القدية، بما في ذلك التشغيل في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه.