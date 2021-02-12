القرصنة على مليارات حسابات جي ميل وغيرها.. وهذه طريقة التحقق من الاختراق

يخشى الجميع من عمليات القرصنة لحساباتهم عبر مواقع التواصل المختلفة وهو ما يحدث فعليا.

خبراء أمنيون حذروا من تهديد لخصوصية المليارات من حسابات البريد الإلكتروني وتسريب معلومات المستخدمين الشخصية.

وذكر خبراء الأمن السيبراني، أنه تم تسريب المليارات من عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور في منتدى قرصنة شهير عبر الإنترنت.

ومن بينها حسابات البريد الإلكتروني «Gmail» و«Outlook» و« Hotmail».

وجرى استخدام مجموعة كلمات المرور والبريد الإلكتروني هذه عبر مجموعة متنوعة من الخدمات المختلفة.

مثل مواقع التسوق الإلكتروني، وفقا لصحيفة «إكسبرس».

ويُعتقد أن هذا التسريب الأخير أكبر مجموعة على الإطلاق لعناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور يتم تسريبها عبر الإنترنت.

حيث كان أكبر اختراق سابق في عام 2017 والذي شهد تسريب 1.4 مليار من بيانات الاعتماد عبر الإنترنت.

طريقة التحقق

ونصح الخبراء المستخدمين إذا كانوا قلقين بشأن اختراق بريدهم الإلكتروني، بالذهاب إلى مدقق تسرب البيانات الشخصية.

وذلك بموقع «CyberNews»، حيث يدخل المستخدم عنوان بريده الإلكتروني

ومعرفة ما إذا تم كشف أي تفاصيل تسجيل دخول ويمكن للموقع تنبيه أصحاب أكثر من 15 مليون حساب مخترق إذا تم اختراق بيانات اعتمادهم.

ومن غير المعروف تحديدا عناوين البريد الإلكتروني المتأثرة أو مزودات البريد مثل «جي ميل» و«هوت ميل».

ويجب تغيير كلمات المرور بشكل دوري لحفاظ على خصوصية المحادثات والبيانات الشخصية.

كما يساعد تمكين المصادقة الثنائية (2FA) عندما تسمح مواقع الويب بذلك.

إضافة طبقة حماية إضافية إلى حسابات المستخدمين، «قد يكون تأثير هذا الخرق الجديد على المستهلكين والشركات غير مسبوق.

وذلك نظرًا لأن غالبية الأشخاص يعيدون استخدام كلمات المرور وأسماء المستخدمين الخاصة بهم عبر حسابات متعددة» وفقا لموقع «CyberNews».

ويجب إنشاء كلمات مرور قوية تحتوي على أحرف وأرقام ورموز ولا يعرفها أحد.

ويمكن الاعتماد على برامج مديري كلمات المرور للمساعدة على إنشاء كاملت مرور قوية.